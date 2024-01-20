Політика

Борис Джонсон виступив на підтримку Трампа

20 Січня 2024 09:16
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Джонсон, трамп

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон підтримав Дональда Трампа напередодні президентських виборів у США, заявивши, що його повернення до Білого дому може бути “саме тим, що потрібно світу”.

У своїй щотижневій колонці в Daily Mail колишній прем’єр-міністр стверджував, що якщо Трамп підтримає Україну в її війні проти Росії, його оновлене лідерство “може стати великою перемогою для світу”, пише The Guardian.

Однак Трамп неодноразово ставив під сумнів подальшу підтримку Києва з боку США в разі свого переобрання, вихваляючись при цьому своїми відносинами з російським президентом Владіміром Путіним.

Трамп, який також неодноразово відкрито критикував НАТО, раніше заявляв, що може покласти край війні Росії проти України за 24 години.

Джонсон написав: “Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців; навпаки, зрозумівши, що з Путіним не можна домовитися, я вважаю, що є велика ймовірність того, що він подвоїть зусилля і закінчить те, що почав – дасть їм те, що їм потрібно для перемоги.

“Якщо це так, то є всі шанси, що за Трампа Захід стане сильнішим, а світ – стабільнішим”.

Раніше в п’ятницю президент України Володимир Зеленський запросив Трампа відвідати Київ.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю британському ТВ: “Так, будь ласка, Дональде Трампе, я запрошую вас в Україну”.

“Якщо ви зможете зупинити війну протягом 24 годин, я думаю, що цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва, в будь-який день, коли я буду тут”.

У своїй колонці, за яку, як повідомляється, Daily Mail платить Джонсону 1 млн фунтів стерлінгів на рік, колишній прем’єр написав, що “глобальні вокераті (сленг – ліберальні активісти)” бояться перемоги Трампа.

“На коктейльних вечірках у Давосі, як мені сказали, глобальні вокераті тремтіли так сильно, що можна було почути, як дзвенить лід у їхніх негроні”, – написав він.

В іншій частині своєї колонки Джонсон визнав, що колишній президент-республіканець, якому висунуто 91 звинувачення в чотирьох кримінальних справах, “був спійманий на тому, що сказав кілька необережних слів”.

Джонсон стверджує, що “світ зараз потребує лідера США, чия готовність до застосування сили і абсолютна непередбачуваність є головним стримуючим фактором для ворогів Заходу”.


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