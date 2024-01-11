Політика

Борис Джонсон спростував твердження Росії про те, що він “зірвав” мирну угоду

11 Січня 2024 07:48
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Джонсон

Британський експремʼєр Борис Джонсон спростував заяви Кремля про те, що на початку повномасштабного вторгнення РФ він заборонив президенту України Володимиру Зеленському «підписувати мирну угоду» та наказував «продовжувати війну».

Про це повідомляє The Times.

Британське видання зазначило, що в Україні у перші дні повномасштабного вторгнення Джонсона хвалили за хоробрість і підтримку українців. У РФ же досі стверджують, що поїздки Джонсона в Київ «зірвали мирну угоду».

«У Росії поїздка Джонсона в Україну тепер зображується Кремлем як щось набагато більш зловісне: втручання, що зірвало мирну угоду між Києвом і Москвою і гарантувало, що швидкого закінчення найбільшого конфлікту в Європі з 1945 року не буде», — пишуть журналісти.

У виданні також зазначили, що в РФ останніми місяцями часто говорять про те, що нібито саме Джонсон «зірвав» їхню «мирну угоду». Угода, як стверджує The Times, полягала у нібито виведенні російських військ в обмін на відмову України від НАТО.

Журналісти додали, що у 2023 році Путін на зустрічі у Санкт-Петербурзі з африканськими лідерами заявляв, що угоду було погоджено. Україна спростувала слова російського диктатора.

Журналісти також зазначили, що наприкінці 2023 року прессекретарка МЗС країни-агресора Марія Захарова стверджувала, що Джонсон «заборонив» Зеленському укладати будь-які мирні угоди з Росією. За її словами, Джонсон «вимагав» продовження бойових дій і був проти мирного договору у Стамбулі в березні 2022 року.

Сам Джонсон в інтервʼю The Times заявив, що під час зустрічі з Зеленським у Києві він «висловив занепокоєння» щодо можливої угоди й обіцяв повну підтримку Великої Британії. Джонсон також сказав, що спочатку був стурбований і не розумів можливої угоди з Путіним.

The Times також поспілкувалося з колишньою радницею Білого дому з питань Росії Анджелою Стент, яка висловила сумнів у тому, що західні політики можуть впливати на рішення Зеленського. Як приклад вона навела розбіжності між Києвом і американськими чиновниками щодо тактики контрнаступу у 2023 році.


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