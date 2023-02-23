Політика

Борис Джонсон претендуватиме на посаду генерального секретаря НАТО

23 Лютого 2023 20:35
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Джонсон, нато

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що претендуватиме на посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.

Про це, як повідомляє “Європейська правда”.

“Очолити НАТО? Чудова думка. Знаєте, якраз дуже вдала. Хочу наголосити, шановні друзі, що такий задум (у мене) є, і хай ніхто не забуває, що такий кандидат (на посаду генерального секретаря НАТО) у запасі є. Цього разу, я думаю, мені поталанить”, – сказав Джонсон.

Він згадав, що колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі пропонував призначити наступним генсеком НАТО представника Європейського Союзу.

“Я з ним цілком не погоджуюсь. Думаю, що є інші кандидати за межами Європейського Союзу. Не конче то має бути ЄС. Я себе, звісно, розглядаю як кандидата. Це добра і важлива посада”, – додав експрем’єр Британії.

Джонсон наголосив, що НАТО наразі “сильний, як ніколи”, і до нього незабаром приєднаються нові члени – Швеція та Фінляндія.

“І ми бачимо цілком ясно, що українське членство – це перспектива. Це має статись, це очевидно. Путін розвінчав усі аргументи проти вступу України в НАТО. Тепер їх немає”, – підсумував він.


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