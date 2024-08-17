Політика

Борис Джонсон: Ми хронічно недооцінюємо сміливість і лють українців
17 Серпня 2024 09:53
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Джонсон, курська операція
Борис Джонсон і Володимир Зеленський / Фото Daily Mail

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон захоплений наступом України у Курській області, тому він закликає партнерів дозволити ЗСУ далекобійні удари по агресору. У своїй колонці в Daily Mail він відзначив, що російський диктатор Владімір Путін був роздратований під час доповіді тамтешнього губернатора про глибину просування українського війська в регіоні, адже це лише збільшило приниження для очільника Кремля.

“Путін не міг уявити, що українські танки увійдуть на територію Росії й захоплять більше території за тиждень, ніж росіяни за рік”, — наголошує Джонсон.

Наступ Сил оборони — приклад того, що Захід недооцінював українську відвагу, рішучість, сміливість та готовність “робити те, що люди вважали неможливим”. Та тепер союзники повинні припинити зволікати та дозволити захисникам використовувати у Курській області далекобійні ракети — британські Storm Shadow та американські ATACMS. Це допоможе ЗСУ зупинити авіацію противника.

“Ми недооцінили їхню сміливість – їхню готовність робити те, що люди вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню лють на російського загарбника – глибоке бажання вигнати путінські війська з кожного дюйма української землі. Тож, на жаль, чи можемо ми нарешті … дати українцям інструменти, які їм справді потрібні, щоб завершити роботу; і під цим я маю на увазі належний дозвіл на використання інструментів, які ми вже надали”, — обурюється Джонсон.

Також він звернувся до чинного прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера. Політик закликав колегу активніше підтримувати Україну і допомогти завершити російське вторгнення.


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