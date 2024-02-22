Політика

Боррель звернувся до країн ЄС із закликом надати Україні боєприписи

22 Лютого 2024 21:15
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україна, єс, боррель, боєприпаси
Жозеп Борель / Getty Images

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав членів блоку зробити усе можливе для забезпечення України снарядами.

Як передає Укрінформ, про це він написав у листі головам МЗС та Міноборони країн-членів ЄС, з яким ознайомилося Politico.

Боррель зазначив у листі, що українській армії важко протистояти Росії, оскільки їй не вистачає боєприпасів.

Він закликав країни Євросоюзу підтримувати Україну будь-якими можливими способами, зокрема пошуком додаткових снарядів на своїх складах, оборонними замовленнями або фінансуванням української оборонної промисловості.

«Я вважаю, що разом ми можемо змінити ситуацію для України та безпеки Європи, але для цього потрібні негайні дії. Час має велике значення. Нічого не робити – не варіант», – наголосив європейський дипломат.

Окрім цього, Боррель закликав країни ЄС розкривати інформацію про те, що вони роблять на двосторонньому рівні для військової допомоги Україні.


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