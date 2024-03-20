Політика

Боррель запропонував використовувати доходи від активів РФ на зброю для України

20 Березня 2024 12:37
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допомога, Євросоюз
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель представив європейським країнам пропозицію про використання доходів від активів РФ для підтримки України.

Пропозиція передбачає направлення 90% коштів через Європейський фонд миру, а 10% – через бюджет ЄС.

“Я очікую на швидке ухвалення рішення Радою. Це продемонструє єдність та відданість ЄС підтримці України та її народу”, – написав Боррель у X.

Ухвалити рішення щодо цих заходів мають країни-члени Євросоюзу на саміті 21-22 березня в Брюсселі.


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