Боррель запропонував використовувати доходи від активів РФ на зброю для України

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель представив європейським країнам пропозицію про використання доходів від активів РФ для підтримки України.
Пропозиція передбачає направлення 90% коштів через Європейський фонд миру, а 10% – через бюджет ЄС.
“Я очікую на швидке ухвалення рішення Радою. Це продемонструє єдність та відданість ЄС підтримці України та її народу”, – написав Боррель у X.
Ухвалити рішення щодо цих заходів мають країни-члени Євросоюзу на саміті 21-22 березня в Брюсселі.
Today I presented a High Representative proposal for a Council decision to use the windfall revenues from Russian immobilised assets to support Ukraine in its fight to prevail.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 20, 2024
90% will be allocated via the European Peace Facility and 10% via the EU budget.
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