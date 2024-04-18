Боррель наголосив на необхідності передачі Україні Patriot та інших засобів ППО 

Євросоюз має взяти на себе відповідальність у рішеннях щодо надання Україні термінової військової допомоги, зокрема засобів ППО.

Про це на італійському Капрі перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, відповідаючи запитання журналістів, чи сподівається він на постачання для України додаткових систем Patriot від США.

«Вони мають (ці системи). Але ми не можемо покладатися лише на Сполучені Штати. Ми маємо взяти на себе нашу відповідальність і припинити говорити – Сполучені Штати мають щось зробити… Ми маємо це зробити. У нас є Patriot, інші системи протиповітряні оборони. Ми маємо дістати їх з наших складів, де вони перебувають «про всяк випадок», та передати їх в Україну, де вирує війна. Я переконаний, що ми це зробимо, але ми маємо зробити це швидко», – сказав Боррель.

Він висловив жаль, що внутрішня політика в США призвела до затримки у наданні допомоги Україні. За його словами, у цій ситуації жодної допомоги для України не буде достатньо, але краще, щоб її було більше.

«Я був у Вашингтоні, і я тоді говорив: подивіться – те, що відбувається у Європі, має значення для вас, і для будь-кого. Тож це (пакет у 60 мільярдів доларів від США для України – ред.) є першим кроком. Але я не хочу говорити про те, що саме США роблять, а що ні. Я не відповідаю за політику США, я відповідаю за європейську політику», – зазначив високий представник ЄС.