Суспільство

Болгарія висилає посла РПЦ у країні: може загрожувати нацбезпеці

21 Вересня 2023 19:40
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Болгарія, церква

Посольство Росії в Болгарії в четвер заявило, що болгарська влада вирішила вислати з країни настоятеля подвір’я Російської православної церкви в Софії архімандрита Вассіана – фактичного представника РПЦ у країні через загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє посольство Болгарії у Facebook.

Російське диппредставництво назвало видворення архімандрита РПЦ “грубими, кричущими діями”, покликаними “озлобити один проти одного російський і болгарський народи”.

“Очевидно, що нинішнє керівництво Болгарії поставило перед собою завдання зруйнувати не тільки суспільно-політичні та культурно-гуманітарні зв’язки між нашими державами, а й розірвати стосунки між сестринськими Російською та Болгарською православними церквами”, – додали в посольстві РФ.

У коментарі російській пропагандистській агенції ТАСС посол РФ у Болгарії Елеонора Митрофанова заявила, що влада Болгарії визнала Вассіана загрозою національній безпеці, а разом із ним висилають ще кількох священників РПЦ.

“При цьому їх посадили в автозак і повезли по домівках, щоб вони могли зібрати свої речі, потім завезуть до церкви і далі на кордон із Сербією”, – цитує її ТАСС.

Болгарська сторона поки офіційно не коментувала ситуацію з висланням російських священників.


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