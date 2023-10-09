Болгарія, Румунія та Угорщина евакуюють громадян з Ізраїлю

Після масштабної атаки радикального ісламського руху ХАМАС на Ізраїль Болгарія, Румунія та Угорщина намагаються евакуювати своїх громадян з країни.

Про це інформує ntv із посиланням на повідомлення урядових відомств цих країн.

Румунія вже вивезла 346 своїх громадян з Ізраїлю в суботу ввечері, тоді як болгарський літак доставив у безпечне місце 92 громадянина Болгарії та одного – Хорватії.

Зазначають, що ще десятки громадян Болгарії чекали на евакуацію в Тель-Авіві. В Угорщині також оголосили про евакуаційні рейси.