Бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю

Бойовики із сектору Газа проникли до Ізраїлю, повідомляє Армія оборони Ізраїлю. Їх помітили у населених пунктах Беері, Нетів ха-Асар.

Жителів попередили про необхідність залишатися у своїх будинках.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху та міноборони проводять оцінку безпеки.

ХАМАС оголосив «штурм Аль-Акси» і заявляє, що випустив 5 тис. ракет «по позиціях противника, аеропортами та військовими позиціями».

Армія оборони Ізраїлю мобілізує солдатів і оголошує стан бойової готовності. Призиваються також резервісти.

В ізраїльському оборонному відомстві заявили, що «ХАМАС зіткнеться з наслідками та понесе відповідальність».

Західні ЗМІ також повідомляють, що Ізраїль оголосив надзвичайну ситуацію у радіусі 80 км від сектора Газа. Це дозволяє військовим обмежувати збори та закривати райони.

У зону обмеження потрапляють Тель-Авів та Беершеба.

Тим часом у соцмережах поширюються відео із ізраїльськими солдатами, яких взяли у заручники. Це перший випадок в історії Гази, коли солдати заходять до ізраїльських міст, влаштовують збройні сутички. Ракети із сектора досі продовжують запускатися у бік Ізраїлю.