БМП “Мардер” надійдуть в Україну до кінця кварталу – Міноборони Німеччини

Глава міністерства оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявила, що Берлін намагатиметься передати Україні обіцяні чотири десятки БМП Marder до закінчення першого кварталу цього року.

“Ми подбаємо про те, щоб до кінця першого кварталу 40 Marder та підготовлених для їх використання українських військових вирушили до України”, – сказала вона на прес-конференції у четвер.

Що стосується можливості передачі Україні важких танків Leopard, то, за словами Ламбрехт, німецький уряд поки не прийняв рішення щодо цього. Міністр вкотре заявила, що Німеччина не має наміру робити односторонніх кроків у питаннях постачання зброї Києву.

За останні місяці українська влада не раз зверталася до Німеччини з проханням про постачання танків Leopard, здатних істотно вплинути на перебіг бойових дій. Однак канцлер Олаф Шольц заявляв, що у цьому питанні Берлін діятиме лише у координації зі своїми союзниками, маючи на увазі насамперед США.

Досі жодна країна не поставила до України танків західного виробництва. Напередодні стало відомо, що Польща готова передати Україні танки Leopard, які стоять на озброєнні польської армії. Одночасно в Лондоні повідомили про плани передачі танків Challenger, а у Вашингтоні – про готовність відправити БМП Bradley.