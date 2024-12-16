Суспільство

Близько мільйона українців мають статус УБД – Мінветеранів
16 Грудня 2024 13:42
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ветеран
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Україні близько мільйона осіб мають статус учасника бойових дій, а понад 100 тисяч – статус особи з інвалідністю. Про це повідомила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

“Загальна кількість складає близько мільйона людей з статусом учасника бойових дій та понад 100 тисяч осіб з інвалідністю”, – зазначила міністерка.

Вона також уточнила, що в Стратегії ветеранської політики до 2030 року визначено три основні пріоритети: відновлення людського капіталу та соціальний добробут ветеранів, повага й вшанування їхньої праці, а також зміцнення обороноздатності. Окрім цього, обласні військові адміністрації вже працюють над розробкою регіональних планів.


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