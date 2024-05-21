Близько 90% імпортованих Росією мікросхем надходить з Китаю, – Блінкен

Більшість мікроелектроніки Росія імпортує саме з Китаю та спрямовує цю продукцію на виробництво зброї.

Про це заявив під час слухань у Сенаті американського Конгресу держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Укрінформ.

“Ми не бачили, щоби Китай передавав реальні озброєння Росії для їх застосування в Україні. Північна Корея робить це, Іран робить це, Китай – ні. Але ми бачимо, що Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ”, – наголосив держсекретар.

За його словами, 70% усіх верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує Росія, надходять саме із Китаю.

“Багато з цього йде на розбудову оборонно-промислової бази, і в результаті ми бачимо, як Росія виробляє танки, артилерійські боєприпаси рекордними темпами”, – зазначив Блінкен.