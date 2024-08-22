Суспільство

Близько 40% від усіх боєзіткнень відбуваються на Покровському напрямку, – Генштаб
22 Серпня 2024 18:17
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війна
Робота української реактивної артилерії / Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 78. Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському напрямку, де провів близько сорока відсотків від усіх  боєзіткнень на території України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗС України станом на 16:00.

“Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини. Окрім того, російські терористи бомбардують керованими авіабомбами як територію України, так і свою, російську територію — за сьогодні зафіксовано 20 авіаударів із застосуванням 38 КАБів”, – йдеться у повідомленні.

  • На Харківському напрямку окупанти два рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Триває бій.
  • На Куп’янському напрямку сім разів ворог атакував наші позиції. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової.
  • На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Новосадового, Греківки, Тернів, Невського, Торського та Діброви. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже сім ворожих атак. Триває ще один бій біля Макіївки. 
  • На Сіверському напрямку супротивник атакував поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного — окупанти п’ять разів безуспішно намагались прорвати нашу оборону.
  • На Краматорському напрямку загарбники здійснили шість штурмових дії поблизу Іванівського, Кліщіївки, Григорівки та Часового Яру.
  • На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає чотири. Сьогодні ворог атакував у районах Нью-Йорка та Неліпівки. Наші захисники дають гідну відсіч противнику — всі боєзіткнення вже завершено.
  • На Покровському напрямку нараховується найбільша кількість боєзіткнень. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 33 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого поля, Михайлівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Камишівки, Миролюбівки та Новотроїцького.
  • На Курахівському напрямку загарбники 10 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки та Карлівки. Бої тривають.
  • На Времівському напрямку загарбники тричі атакували позиції українських військ — намагаються просунутись до Вугледара та з боку Володимирівки.

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