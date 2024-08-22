Близько 40% від усіх боєзіткнень відбуваються на Покровському напрямку, – Генштаб

За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 78. Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському напрямку, де провів близько сорока відсотків від усіх боєзіткнень на території України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗС України станом на 16:00.

“Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини. Окрім того, російські терористи бомбардують керованими авіабомбами як територію України, так і свою, російську територію — за сьогодні зафіксовано 20 авіаударів із застосуванням 38 КАБів”, – йдеться у повідомленні.