Близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України значно пошкоджено – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні зустріч із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Глава держави подякував єврокомісару за візит в Україну саме в той період, коли енергетична інфраструктура зазнає масованих атак ракетами та дронами з боку Росії, повідомляє Офіс президента.

Зеленський поінформував єврокомісара про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії, яка серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, а також про заходи, яких вживає наша держава для стабілізації роботи енергомережі.

Співрозмовники обговорили подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки України. Глава держави докладно розповів про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури й закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав – членів ЄС.

Володимир Зеленський звернув увагу на доцільність створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на зразок Контактної групи у форматі «Рамштайн».

«Ця платформа, такий «економічний Рамштайн», будується й почне працювати. Питання енергетики сьогодні йде поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створений такий майданчик», – переконаний Глава держави.