Близько 40% українських біженців розглядають можливість повернення після закінчення війни, – міністр єдності

Міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що 40% українців, які виїхали за кордон через повномасштабну агресію Росії, планують повернутися в Україну після закінчення війни.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає “Суспільне”.

За його словами 30% людей, які виїхали — залишаться у Європі. Ще 40% — нині визначаються із планами закінчення війни.

“Ці 40% (українців, що виїхали) – це наше поле взаємодії, де ринки праці України та Європи може конкурувати за цих людей. Якщо ми створюємо умови в Україні розвитку економіки, реформування, руху вперед – люди почнуть повертатись. Якщо ми залишимось такими, якими ми були до початку повномасштабного вторгнення, люди не будуть повертатись в значних кількостях.” — вважає Чернишов.

Нині в Європі в статусі тимчасового захисту перебуває близько 4,9 млн українців, додає міністр. Проте кількість громадян України може бути більшою, адже є ті, хто виїхав до початку повномасштабного вторгнення.