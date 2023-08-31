Економіка

Близько 180 тис. українців помилково отримують допомогу як ВПО

31 Серпня 2023 20:10
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виплати, переселенці

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що після проведення верифікації виявили близько 180 тисяч українців, які помилково отримують допомогу як ВПО.

Про це Верещук повідомила в етері телемарафону. 

За словами міністерки, наразі виплати як внутрішньопереміщені особи отримують 109 тисяч українців, які постійно перебувають за кордоном. Ще майже 10 тисяч людей значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але на них і далі отримують виплати.

Крім того, під час верифікації виявили помилки в реєстрах: близько 60 тисяч родин помилково отримують подвійну допомогу для дітей, тобто двоє членів родини, наприклад батько і мати, подали на виплати для тих самих дітей.

Верещук наголосила, що наразі ці помилки виправляють і з 1 вересня тим, хто помилково отримує допомогу від держави, виплати припинять.

“Звичайно завтра і надалі можуть бути різні ситуації: система може помилково комусь відключити виплати. Я дуже прошу звертатися: 1548 – гаряча лінія. Ми чекаємо і кожному будемо допомагати, якщо були виявлені помилки, повернути виплати”, – додала вона.


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