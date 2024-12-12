Суспільство

Близько 1 тис. українців повернулись на тимчасово окуповані території 
12 Грудня 2024 19:38
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біженці
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Станом на 2 грудня 2023 року в Україні було офіційно зареєстровано 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це на 250 тисяч менше, ніж за аналогічний період попереднього року. 

Про це Мінсоцполітики повідомило у відповідь на запит “Радіо Свобода“.

За даними електронних систем Мінсоцполітики, станом на 1 листопада 2024 року до попередніх місць проживання в Україні повернулися 29 тисяч осіб — це близько 7,7% тих, хто знявся з обліку як ВПО.

З них:

  • 1 тисяча осіб повернулася на тимчасово окуповані території (ТОТ).
  • 18,9 тисячі — на умовно безпечні території, такі як Київщина, Житомирщина та Чернігівщина.
  • 9 тисяч осіб — на території можливих бойових дій.

Мінсоцполітики наголошує, що ця статистика враховує всіх громадян, які повернулися до будь-якого регіону країни, незалежно від рівня безпеки або поточної ситуації з бойовими діями.


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