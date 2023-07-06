Техно

Bloomberg: Україна наздогнала Росію за кількістю танків

6 Липня 2023 16:00
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зброя

З початку повномасштабного вторгнення Україна лише збільшила свій танковий парк, натомість російський удвічі скоротився.

Про це пишу Bloomberg із посиланням на німецький Інститут світової економіки в Кілі та моніторингову групу Oryx.

Оновлена статистика бази даних “Ukraine Support Tracker” свідчить, що з початку війни союзники поставили в Україну 471 новий танк, і ще 286 мають прибути, хоча темпи надання нової допомоги сповільнилися.

Агентство врахувало статистику втраченої та захопленої техніки, яку фіксує Oryx, і виявило, що танковий парк України збільшився з початку вторгнення минулого року, тоді як російський – скоротився вдвічі.

Таким чином, наразі у розпорядженні України є близько 1,5 тисячі танків, Росії – 1,4 тисячі.

Агентство наголошує, що поточна оцінка базується на підтверджених даних про втрачену і захоплену техніку, а також зброю, відправлену в Україну. Дані щодо російського виробництва відсутні.


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