Bloomberg: Сварка Зеленського з Трампом ставить союзників перед лицем катастрофи

Катастрофа – так європейські чиновники назвали довгоочікувану зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, яка перетворилася на прямий ефір реаліті-шоу з підвищеними голосами та гнівними суперечками, пише Bloomberg.

Шок посилився, коли Трамп у своєму дописі в соціальній мережі попросив українського президента «повернутися, коли він буде готовий до миру». Пізніше союзники Трампа заявили, що шансів на укладення угоди про припинення війни мало, доки Зеленський залишається при владі.

«Або ми закінчимо її, або дозволимо йому боротися до кінця», – сказав Трамп журналістам, покидаючи Білий дім у п’ятницю ввечері. «І якщо він буде боротися, це буде не дуже приємно, тому що без нас він не виграє».

Сварка залишила Україну перед обличчям відкритого розриву з країною, яка була її найважливішим союзником і постачальником зброї в її трирічній боротьбі проти повномасштабного російського вторгнення. Європейські союзники Києва, які тижнями намагалися переконати Трампа не поспішати з укладенням швидкої угоди про припинення війни на умовах президента Росії Володимира Путіна, були шоковані.

«Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера», – сказала Кая Каллас, головний дипломат ЄС. «Ми, європейці, повинні прийняти цей виклик».

Європейські лідери, які вже намагаються задовольнити вимоги Трампа взяти на себе більшу роль у підтримці боротьби України та захисті від Росії, тепер стоять перед суворим вибором між спробою підтримати військові зусилля Києва власними силами та укладенням угоди з Трампом, можливо, за рахунок політичного майбутнього Володимира Зеленського.

«Дуже важко укласти економічну угоду з лідером, який не хоче укладати мирну угоду», – заявив у п’ятницю в інтерв’ю Bloomberg Television міністр фінансів Скотт Бессент, який сидів на дивані в першому ряду під час сварки в Овальному кабінеті.

За словами європейського чиновника, єдиний, хто тут сміється, – це Путін. Угорський президент Віктор Орбан, чию модель неліберальної демократії оспівують Трамп і віце-президент США Джей-Ді Венс, із задоволенням продовжує розколювати Європу і Україну. «Сильні люди роблять мир, слабкі люди роблять війну», – написав він на X.

Європа колективно намагатиметься зібрати уламки, але схоже, що Трамп вирішив продати Україну, сказав один чиновник, який попросив не називати його ім’я, висловлюючи погляди, які не є публічними. Кілька інших європейських чиновників назвали провал в Овальному кабінеті засідкою.

Наступного дня після того, як його власна зустріч з Трампом пройшла краще, ніж дехто побоювався, прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер у п’ятницю поговорив телефоном і з Трампом, і з Зеленським, сподіваючись послабити напруженість.

Публічно більшість європейських лідерів підтримали Зеленського.

«Дорогий Володимире, ми стоїмо разом з Україною і в добрі, і у важкі часи. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій жахливій війні», – заявив у соціальних мережах лідер німецьких консерваторів Фрідріх Мерц.

Але, готуючись до зустрічі з українським лідером у Великій Британії в неділю, європейські чиновники зіткнулися з питанням, як реагувати, якщо Трамп спробує змусити Україну укласти мирну угоду, вигідну Росії.

Європейські лідери все ще оговтуються від шоку, викликаного різкими попередженнями американських офіційних осіб кілька тижнів тому про те, що США більше не можуть розраховувати на захист країн, які були їхніми найближчими союзниками протягом семи десятиліть.

До цього року США очолювали зусилля з підтримки боротьби в Україні, яка перетворилася на найсмертоносніший конфлікт на континенті з часів Другої світової війни. Зараз перспективи для Києва можуть бути такими ж похмурими, як і в будь-який інший час з того моменту, як Путін відправив свої танки через кордон три роки тому.

«Необхідний негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами і союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір боротися з великими викликами сьогодення, починаючи з України», – заявив прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

П’ятнична зустріч з Трампом мала на меті підвести риску під минулою напруженістю між двома лідерами та економічно прив’язати Україну до США, оскільки Білий дім наполягав на укладенні мирної угоди, щоб покласти край війні Росії проти свого сусіда.

Але після того, як Зеленський виступив проти тверджень Трампа про те, що Путіну можна довіряти, а також звинувачень у невдячності з боку Венса, президент США розлютився.

«Ставлення має змінитися», – сказав Трамп, підвищуючи голос. «Дозвольте мені сказати вам, що у вас немає козирів», – сказав президент США своєму гостю. «Ви граєте в азартні ігри з Третьою світовою війною, і те, що ви робите, дуже неповажно по відношенню до країни».

Пізніше Зеленський написав у Твіттері про свою вдячність США, але шкоду було завдано.

«Президент Зеленський повністю не впорався з цим, – сказав Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, в інтерв’ ю Bloomberg Television. «Метою повинно було бути якнайшвидше припинити це і перейти до реальних справ».

Пізно ввечері в п’ятницю Зеленський не виявив жодних ознак жалю. «Ми хочемо миру», – сказав він в інтерв’ю Fox News, заявивши, що впевнений, що зможе врятувати свої відносини з Трампом. «Але ми не можемо втратити наші цінності, наших людей. Ми не можемо втратити нашу свободу».

Для декого в таборі Трампа це стало підтвердженням їхніх давніх підозр щодо Зеленського. За словами однієї людини, близької до адміністрації, президентство Джо Байдена розпестило його очікуванням, що американський народ продовжуватиме фінансувати війну. Із Зеленським покінчено, сказала ця людина.

Але інший радник адміністрації Трампа сказав, що занадто багато було вкладено в спроби досягти угоди про припинення війни, щоб зараз від неї відмовитися. Замість цього США, ймовірно, різко посилять тиск на Київ і уникатимуть прямих контактів із Зеленським, сказав радник, який попросив про анонімність, щоб обговорити питання, які не є публічними.

«Можуть бути наслідки», наприклад, аудит американської допомоги, наданої Україні до цього часу, сказала Вікторія Коутс, віце-президент консервативного фонду “Heritage”. «Я думаю, що ви можете побачити деякі подібні дії, але жодна з них не обов’язково виключить будь-які майбутні переговори».

Трамп стверджував, що економічна угода, яка дасть США 50% доходів від українських ресурсів, є найкращою гарантією американських зобов’язань.

«У нас там будуть робітники, які копатимуть, копатимуть, копатимуть, – сказав Трамп. «У цьому сенсі у нас є стримуючий фактор».

Але Київ шукав гарантій того, що США допоможуть забезпечити безпеку України у випадку, якщо Путін порушить угоду про припинення вогню. Велика Британія і Франція запропонували близько 30 000 миротворців, але також хотіли, щоб Трамп взяв на себе зобов’язання підтримати їх, якщо вони зазнають нападу з боку Росії.

Трамп, на якого цього тижня тиснув спочатку президент Франції Еммануель Макрон, а потім британський прем’єр-міністр Стармер, відмовився.

«Я не люблю говорити про миротворчість, поки ми не укладемо угоду, – сказав він Стармеру. «Зараз у нас немає угоди».

Зеленський сподівався отримати більш чіткі зобов’язання від своїх переговорів у п’ятницю, сказавши Трампу, що цього «недостатньо». Але так і не отримав цього шансу.

Раніше в цей день надії були великими. Законодавці і колишні військові, які виступали на дружньому до Трампа телеканалі Fox News, підтримували угоду про ресурси, укладену між США і Україною, вишикувавшись у чергу, щоб нагадати глядачам, що Путін є ворогом і «ненавидить цю угоду».

Тепер це питання знято з порядку денного, можливо, назавжди. «Я думаю, що все зрозуміло – те, що ми бачимо, по суті, означає, що Трамп готовий відмовитися від України», – сказав Сергій Радченко, історик холодної війни і професор Школи передових міжнародних досліджень в Європі при Університеті Джона Гопкінса. Він «хоче піднести голову Зеленського на тарілочці Путіну».