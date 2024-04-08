Політика

Bloomberg: Саміт миру може відбутися 16-17 червня

8 Квітня 2024 17:31
саміт
Президента України Володимира Зеленського вітають члени Національної ради Швейцарії. 15 січня 2024 року, Федеральний палац Бундесхаус в Берні, Швейцарія / Фото Reuters

Швейцарія має намір провести в середині червня мирну конференцію щодо України на високому рівні, на яку запрошено від 80 до 100 країн, здебільшого з так званого Глобального Півдня, повідомили джерела Bloomberg, обізнані з цим питанням.

Конференція може відбутися 16-17 червня, хоча поки незрозуміло, скільки лідерів буде присутніми, сказали співрозмовники, попросивши не називати їхніх імен, щоб не розголошувати конфіденційні деталі. Ключовим моментом є участь Китаю, додали вони, що було б украй важливо для Швейцарії, щоб зробити ініціативу переконливою.

Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на той вплив, який, на їхню думку, Пекін чинить на Москву після понад двох років війни.

Представник міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце проведення конференції ще не визначені.

“Крім думок України, Росії та Європи, важливо також вислухати представників Глобального Півдня, які відіграватимуть ключову роль в остаточному включенні Росії в цей процес”, – сказав швейцарський дипломат агентству Bloomberg. “Саме тому ми перебуваємо в тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою і Саудівською Аравією”.

Поки що Пекін взяв участь тільки в одній зустрічі радників з національної безпеки, покликаній закласти основу для саміту. США нещодавно попередили союзників про те, що Китай посилює підтримку Кремля, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

Кілька країн наполягають на тому, щоб Росія взяла участь у зустрічі, але Київ хоче отримати широку угоду щодо ключових принципів, які ляжуть в основу будь-якого майбутнього врегулювання, перш ніж вступати в переговори з Москвою.

Так звана формула миру України передбачає дотримання територіальної цілісності та суверенітету країни, виведення російських військ, а також забезпечення ядерної та продовольчої безпеки.


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