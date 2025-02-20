Bloomberg: Рубль вирвався у лідери завдяки розвороту США у бік Росії

Російська валюта зросла відносно долара на тлі різкої зміни політики США щодо Володимира Путіна в перші дні роботи адміністрації Дональда Трампа. З початку року рубль зміцнився на 13% відносно долара США, що зробило його на ринку найкращою валютою, що розвивається.

Про це пише Bloomberg.

“Успішний початок переговорів між Росією і США, а також сильні коментарі Трампа дозволяють ринку зберігати позитивні очікування”, – заявив аналітик ПАТ “Промсвязьбанк” Денис Попов.

Він також зазначив, що існує ймовірність подальшого зміцнення рубля в короткостроковій або середньостроковій перспективі.

Високопоставлені чиновники США і Росії зустрілися у вівторок в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді для переговорів про припинення війни в Україні і можливості ширшої співпраці, що свідчить про бажання Трампа перезавантажити відносини, які зазнали поразки. У середу американський лідер посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що йому “краще рухатися швидше”, щоб досягти угоди з Росією, “або у нього не залишиться країни”.

Однак, стрибок рубля може виявитися передчасним без швидкого прориву в мирних переговорах по Україні, вважає Bloomberg Economics.