Суспільство

Bloomberg: Росія веде переговори з новою владою Сирії для збереження двох військових баз
12 Грудня 2024 18:45
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рф, сирія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росія близька до угоди з новою владою Сирії щодо збереження своїх військових баз у порту Тартус та на авіабазі Хмеймім.

Про це повідомляє Bloomberg

За інформацією анонімних джерел з Москви, Європи та Близького Сходу, тривають переговори про подальше перебування російських військових у стратегічно важливих точках Сирії. Тартус залишається єдиним російським військово-морським портом на Середземному морі, а авіабаза Хмеймім використовується для підтримки військових операцій у регіоні та Африці.

“Міністерство оборони Росії вважає, що має неформальну домовленість із “Хаят Тахрір аш-Шам”, колишнім крилом “Аль-Каїди”, яке очолило наступ на режим Асада, що дозволяє зберегти російську присутність на сирійських базах”, – зазначило джерело в Росії.

Однак ситуація залишається нестабільною через внутрішні зміни в Сирії, що може вплинути на остаточні домовленості. Офіційні представники перехідного уряду Сирії наразі не коментують цю інформацію.

Крах режиму Башара Асада поставив під сумнів довгострокову оренду цих баз, яку Росія оформила у 2017 році на 49 років після втручання в сирійську громадянську війну на боці Асада.


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