Bloomberg: Путін здобув рекордну перемогу на виборах, щоб продовжити війну в Україні

Владімір Путін отримав ще шість років на посаді президента Росії, щоб посилити війну в Україні і кинути виклик Заходу, при цьому Кремль заявив про рекордну громадську підтримку на виборах, результат яких був заздалегідь визначений, пише Bloomberg.

За даними екзит-полу, який транслювався на державному телебаченні пізно ввечері в неділю, невдовзі після закінчення трьох днів голосування, Путін отримав 87% голосів. Це перевищило попередній максимум у 77% підтримки, який чинний президент отримав на виборах 2018 року.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, показаними на державному телебаченні, явка виборців склала 74,22%. Це найвищий показник відтоді, як Борис Єльцин став президентом у 1991 році після розпаду Радянського Союзу, і значно вищий за 67,5%, зафіксований у 2018 році. Щонайменше шість російських регіонів заявили, що явка перевищила 90%.

71-річний Путін, найдовше правлячий лідер Росії з часів радянського диктатора Йосипа Сталіна, продовжує своє майже чвертьстолітнє правління на п’ятий термін у той час, коли його війська ведуть наступ в Україні. Росія використовує свою перевагу на третьому році вторгнення, яке стало найбільшим європейським конфліктом з часів Другої світової війни, в той час як Україна намагається забезпечити свої війська боєприпасами на тлі затримок з військовою допомогою від своїх американських і європейських союзників.

Три інші кандидати, всі від партій, лояльних до Кремля, отримали не більше 5% підтримки.

Майже 4,5 мільйона людей проголосували онлайн за системою, яка вперше використовувалася на президентських виборах у 29 регіонах Росії, повідомила інформаційна служба “Інтерфакс”, посилаючись на урядові дані.

Результати виборів “дають Путіну всі шанси реалізувати будь-які, навіть найжорсткіші сценарії в Україні”, заявив Павло Данілін, голова московського Центру політичного аналізу, який консультує Кремль. “Історично високий результат є гарантією того, що більшість населення підтримує Путіна”, – сказав він.

Кремль також чинить тиск на такі країни, як Молдова, країни Балтії та Кавказького регіону, в ім’я захисту російських меншин. Європейські лідери відкрито попереджають про ризики російського нападу на країну-члена НАТО і побоюються, що США можуть відмовитися від них, якщо Дональд Трамп повернеться на посаду президента в листопаді.

За словами п’яти осіб, обізнаних із ситуацією, Путін готується до тривалої конфронтації із Заходом.

Російська економіка значною мірою пережила шок від безпрецедентних міжнародних санкцій після початку вторгнення в лютому 2022 року завдяки безперервному надходженню доходів від продажу енергоносіїв і масивному вливанню державних витрат на підтримку оборонної промисловості та захист вітчизняного бізнесу. Торгівля з Китаєм процвітає, оскільки Росія переорієнтовує свою економіку з ринків Європи.

За словами Ніколая Петрова, запрошеного наукового співробітника берлінського аналітичного центру SWP, вибори дозволили Кремлю продемонструвати російським елітам підтримку Путіна в країні. “Найважливіше для Кремля – щоб у Путіна залишилося відчуття красивого образу і справжньої перемоги”, – сказав він.

За кілька тижнів до виборів Україна провела посилену кампанію атак з використанням безпілотників на ключові об’єкти російської інфраструктури, включаючи нафтопереробні заводи, яка продовжилася і на вихідних. У неділю влада ненадовго обмежила роботу трьох московських аеропортів після того, як в районі Домодєдово був збитий безпілотник.

Росія окупувала близько п’ятої частини України, включно з Кримом, який вона незаконно анексувала у 2014 році. У 2022 році Путін оголосив чотири регіони на сході та півдні України “назавжди” частиною Росії, навіть якщо його війська не контролюють їх повністю.

Минулого тижня в телевізійному інтерв’ю Путін відкинув перспективи припинення війни, заявивши, що він не зацікавлений у “паузі”, яка дозволила б Україні переозброїтися. За його словами, Росія хоче письмових гарантій безпеки для припинення бойових дій, а “реалії на місцях” повинні бути основою для будь-яких переговорів.