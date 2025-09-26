Bloomberg: Орбан відмовився виконувати вимоги Трампа щодо російських енергоресурсів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито виступив проти президента США Дональда Трампа, наполягаючи на збереженні закупівель російських енергоносіїв.

Про це пише Bloomberg.

Як пояснив Орбан, відмова від трубопровідної нафти й газу з Росії зруйнувала б економіку Угорщини як держави без виходу до моря. Телефонна розмова Орбана з Трампом відбулася після того, як президент США під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським висловив ідею закликати Орбана скоротити закупівлі російської нафти.

Як заявив Орбан, уряд Угорщини дотримуватиметься власних інтересів у сфері енергетичних закупівель і не зобов’язаний приймати вказівки від адміністрації США. За його словами, відмова від трубопровідних енергоресурсів одразу спричинила б падіння економічного виробництва Угорщини на 4%.

“Нам не потрібно приймати аргументи один одного. Ми просто маємо чітко говорити про наші інтереси та слухати один одного як друзі, а тоді кожен робить так, як вважає за потрібне”, — сказав Орбан про свою розмову з Трампом.

Угорщина, яка є членом Європейського Союзу та НАТО, балансує між прихильністю Орбана до Трампа та тісними контактами прем’єра з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Заяви Орбана в п’ятницю стали одними з найчіткіших підтверджень того, що він збереже економічні зв’язки з Росією навіть ціною можливої напруженості у відносинах з лідером США.

Трамп також закликав Туреччину скоротити імпорт енергоресурсів із Росії під час зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.