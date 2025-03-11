Bloomberg: Мільярдери з оточення Трампа втратили 209 мільярдів доларів, найбільше постраждав Маск

Станом на 20 січня статки мільярдерів, серед яких Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг, досягли історичного максимуму завдяки зростанню на фондовому ринку. Однак відтоді п’ятеро з цих мільярдерів втратили загалом 209 мільярдів доларів, а індекс S&P 500 впав 6,4% відтоді, як Трамп вступив на посаду.

Про це пише Bloomberg.

Компанії, що стоять за статками мільярдерів, втратили сукупно $1,39 трлн ринкової вартості з 17 січня, причому Tesla, Amazon, Alphabet, Meta і LVMH – лідери серед постраждалих.

Початок другого терміну Трампа приніс приголомшливіші зміни для багатьох з тих мільярдерів, які були поряд із новим президентом США під час його інавгурації. Згідно з Індексом мільярдерів Bloomberg, п’ятеро з них з того моменту втратили загалом 209 мільярдів доларів статків.

Дональд Трамп складає присягу / Фото: Bloomberg

Акції Tesla Inc. Ілона Маска зросли на 98% за кілька тижнів після виборів, досягнувши рекордного максимуму. LVMH Арно додав 7% за тиждень до дня інавгурації, що зробило французького магната багатшим на 12 мільярдів доларів. Навіть Meta Platforms Inc. Цукерберга, яка у 2021 році заборонила Трампу користуватися соціальною мережею, до початку нового терміну зросла на 9%, а за перші чотири тижні його перебування на посаді – ще на 20%.

“Але будь-які очікування, що початок нового терміну Трампа продовжить сприяти зростанню ринкових показників, були перекреслені. Індекс S&P 500 втратив 6,4% з моменту його вступу на посаду, оскільки масові звільнення державних службовців і суперечки президента щодо тарифів розхитали акції, а в 10 березня базовий індекс впав на 2,7%”, – пише Bloomberg.

Компанії, за якими стоять статки учасників інавгурації, виявилися одними з найбільших невдах, втративши сукупно 1,39 трильйона доларів ринкової вартості з 17 січня, останнього торгового дня перед інавгурацією. Ось деякі з цих статків:

Ілон Маск втратив 148 млрд доларів

Статки 53-річного генерального директора Tesla сягнули піка в 486 мільярдів доларів 17 грудня, що є найбільшим показником, коли-небудь зафіксованим в індексі багатства Bloomberg. Проте споживачі в Європі розчарувалися у підтримці Маском ультраправих політиків, а продажі Tesla в Німеччині впали більш ніж на 70% за перші два місяці цього року. Китайські поставки також впали на 49% минулого місяця до рівня, небаченого з липня 2022 року.

Джефф Безос втратив 29 млрд доларів

61-річний Безос, який конфліктував з Трампом через поштову службу та свою власність на Washington Post під час першого президентського терміну, привітав Трампа на наступний день після виборів через соціальну медіаплатформу Маска X. У грудні Amazon пожертвував 1 мільйон доларів до інавгураційного фонду Трампа, а Безос обідав з президентом минулого місяця, в той самий день, коли Безос оголосив, що його газета надаватиме пріоритет особистим свободам і вільним ринкам у своєму розділі думок. Акції Amazon впали на 14% з 17 січня.

Сергій Брін – 22 мільярди доларів

51-річний Брін, який свого часу разом з Ларрі Пейджем заснував Google, приєднався до протесту проти імміграційної політики адміністрації Трампа в аеропорту Сан-Франциско в 2017 році. Після переобрання Трампа в листопаді Брін пообідав з ним у Мар-а-Лаго, а на початку лютого акції Alphabet Inc. впали більш ніж на 7% після того, як компанія пропустила квартальні оцінки доходів.

Марк Цукерберг – 5 млрд доларів

На початку цього року компанія Meta була переможцем серед акцій “Великої сімки” технологічних компаній. Навіть тоді, коли група компаній, яка забезпечила більшу частину зростання S&P 500 за останні кілька років, перебувала у стагнації, Meta зросла на 19% з середини січня до середини лютого. Однак з того часу акція втратила всі ці прибутки. Індекс “Великої сімки” впав на 20% з максимуму середини грудня.

Бернар Арно – 5 млрд доларів

76-річний Арно, сім’я якого володіє конгломератом, що стоїть за такими брендами, як Louis Vuitton і Bulgari, був другом Трампа протягом десятиліть, розмовляючи з тодішнім кандидатом на наступний день після замаху на нього в Пенсильванії в липні. Після зниження протягом більшої частини 2024 року, LVMH підскочив більш ніж на 20% з моменту виборів до кінця січня. З того часу вона втратила більшу частину цих прибутків. Минулого місяця аналітики Morningstar заявили, що мита на європейські предмети розкоші в розмірі від 10% до 20% можуть знизити продажі, які й так перебувають у скрутному становищі.