Bloomberg: Ілон Маск пожертвував “значну” суму на підтримку Трампа

Мільярдер Ілон Маск пожертвував гроші комітету політичних дій America PAC, який підтримує президентську кампанію Дональда Трампа, повідомили джерела Bloomberg.

Агентство вважає, що таким чином Маск хоче “залишити слід на політичному ландшафті США”. Сума пожертви невідома, але співрозмовники Bloomberg назвали її “значною”.

Журналісти називають America PAC “маловідомою” групою підтримки Трампа, яка безпосередньо не пов’язана з його передвиборчим штабом. Однак ця організація, за інформацією Bloomberg, витрачає більше за інші комітети на безпосередню агітацію виборців. Усі подібні організації повинні будуть розкрити список своїх донорів 15 липня.

Пожертвування Маска на кампанію Трампа відбулося в той момент, коли кандидат від республіканців обігнав за зборами свого суперника від демократів, чинного президента Джо Байдена, йдеться у статті Bloomberg. Збори коштів на кампанію Байдена знизилися після того, як він провалив дебати з Трампом наприкінці червня.

За даними The New York Times, у березні в пошуку пожертвувань на президентську кампанію Дональд Трамп зустрічався з Ілоном Маском і деякими донорами-республіканцями у Флориді. Чим завершилася зустріч, невідомо. Публікації мільярдера в соцмережах приблизно в той самий час натякали на те, що він вважає вкрай важливою поразку Байдена на виборах.

Маск протягом багатьох років робив пожертви кандидатам від обох партій. Він не витрачав великих коштів і розподіляв їх рівномірно між демократами та республіканцями.

У біографії Маска авторства Волтера Айзексона, що вийшла у вересні 2023 року, йшлося про те, що бізнесмен не симпатизує ні Трампу, ні Байдену. Першого він вважав “аферистом”, а другого назвав “нудним”.