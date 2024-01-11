Bloomberg: Білий дім підтримує конфіскацію активів РФ на користь України

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, що дає змогу конфіскувати заморожені активи Росії на суму близько $300 млрд, щоб направити їх на відновлення України. Це випливає із записки Ради національної безпеки США до Конгресу, де було підготовлено ініціативу, пише Bloomberg з посиланням на документ.

“Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для арешту російських суверенних активів на користь України”, – йдеться у записці. Високопосадовець агентства підтвердив позицію Білого дому.

Підтримка Байденом цього кроку з’явилася на тлі блокування республіканцями в Конгресі виділення Україні понад $60 млрд, частково через побоювання, що Вашингтон зазнає надто великого фінансового тягаря, зазначає видання.

Як йдеться у матеріалі, Білий дім намагається врівноважити це занепокоєнням тим, що такий крок може зашкодити репутації фінансової системи США та спровокувати втечу від долара.

Адміністрація президента також хоче погодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько $200 млрд заморожених активів РФ і де менше підтримують їхній арешт, особливо в односторонньому порядку, зазначають автори публікації.

Питання обговорюватиметься на зустрічі країн G7 перед другою річницею початку війни в Україні.