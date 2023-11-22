Політика

Блокаду кордону із Польщею продовжать ще на місяць

22 Листопада 2023 21:19
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польща

Організатори протестів на польсько-українському кордоні повідомили, що продовжать блокувати прикордонний пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» ще на місяць — до 1 лютого 2024 року.

Про це у Facebook написав лідер протестувальників Рафал Меклер.

«Ми подали ще одну заяву. Протест у Дорогуську продовжено до 1.02.2024 року. Прийнято без застережень!» — йдеться в його повідомленні.

Тим часом віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що через блокування українсько-польського кордону українська економіка вже зазнала збитків на суму понад 400 мільйонів євро.

За його словами, такі дані — це оцінка Федерації роботодавців України. Він також додав, що ситуація в економіці через блокаду є «дійсно критичною».

«Я не готовий сказати, як інші галузі страждають, хоча за оцінкою Федерації роботодавців України вже сьогодні понад 400 млн євро наша економіка зазнала. Ми фіксуємо збитки наших перевізників із розрахунку втраченої дохідності – 350 євро за простій, за добу», — сказав Балін.

Він також розповів, що сподівається, що за невиконання умов страйку — зокрема, пропускати гуманітарні й небезпечні вантажі, як це було умовлено — блокаду може зняти польська поліція.


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