Політика

Блінкен зустрінеться із Сі Цзіньпіном

24 Квітня 2024 13:26
китай, блінкен
Ентоні Блінкен / Getty Images

24 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що очільник Держдепартаменту США спершу прибув до Шанхаю, де впродовж двох днів проведе низку заходів. Зокрема, він зустрінеться з керівниками американських компаній, які працюють у Китаї.

Пізніше, у п’ятницю, Блінкен вирушить до Пекіна, де проведе переговори з китайським колегою Ван Ї та, ймовірно, матиме аудієнцію у голови КНР Сі Цзіньпіна.

“Візит Блінкена є заключним із серії контактів на високому рівні між країнами, завдяки яким вдалося істотно знизити напруженість у двосторонніх відносинах, що на початку минулого року перебували на найнижчому рівні. Проте Вашингтон і Пекін мало просунулися за низкою найбільш спірних питань, серед яких підтримка Китаєм Росії у її війні проти України, Тайвань і стримування надходження з Китаю до США прекурсорів для виробництва фентанілу”, – пише Reuters.

Агентство нагадує, що напередодні поїздки Блінкен заявив, що наполягатиме, аби Китай заборонив своїм компаніям переоснащувати та поповнювати оборонно-промислову базу Росії. Китай утримується від надання Москві зброї, але, за даними офіційних осіб США, китайські компанії передають РФ технології подвійного призначення.

Блінкен також планує порушити питання агресивної військової активності Китаю навколо Тайваню та в Південнокитайському морі, дотримання прав людини включно зі ставленням Пекіна до мусульман у західному регіоні Сіньцзян, продажу китайською ByteDance додатку TikTok тощо.


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