Політика

Блінкен вважає, що після успішного контрнаступу України Путін сяде за стіл переговорів

12 Червня 2023 22:11
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переговори, контрнаступ, блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції у Вашингтоні прокоментував контрнаступ України.

За його словами, Білий дім не сумнівається в успіху Києва в тому, що стосується повернення українських земель, захоплених Росією, і США сповнені рішучості продовжувати надавати максимальну підтримку Україні, щоб вона могла досягти успіху на полі бою.

Блінкен пообіцяв Україні новий значний пакет політичної та практичної допомоги, оголошення якого, за словами держсекретаря США, можна очікувати на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні.

При цьому Блінкен зазначив, що ще зарано давати оцінки ходу українського контрнаступу. Але він висловив сподівання, що його успіх змусить президента Росії Володимира Путіна розпочати переговори про припинення агресії.

“Успіх у контрнаступі принесе два результати: він зміцнить позиції [України] за будь-яким столом переговорів, а також наблизить ймовірність того, що Путін нарешті зосередиться на переговорах про закінчення війни, яку він розпочав”, – сказав Блінкен.

“У цьому сенсі [контрнаступ] справді може наблизити мир, а не віддалити його”, – додав держсекретар США.


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