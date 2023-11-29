Блінкен відвідає засідання ОБСЄ за участі Лаврова, яке бойкотують Україна та країни Балтії

Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), на яке запросили главу МЗС Росії Сергія Лаврова. Про бойкотування цієї зустрічі заявила Україна та країни Балтії.

Про це представник Держдепу заявив журналістам у вівторок, 28 листопада, повідомляє Голос Америки.

«Ми поважаємо можливість кожної країни ухвалювати рішення про те, чи варто їм брати участь чи ні. Ми вважаємо, що це корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ, і тому збираємося відвідати його», — сказав він.

Проте представник Держдепу заявив, що зустрічі з Лавровим «не очікується».

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ у Північній Македонії має пройти з 30 листопада по 1 грудня в місті Скоп’є.

Представник Держдепу додав, що вважає ОБСЄ «справді важливою інституцією» для розв’язання політичних питань та питань із прав людини в Європі, а Блінкен збирається відвідати зустріч «на знак солідарності північномакедонцями, які мали важкий рік і виконали чудову роботу», а також для того, аби «висловити солідарність з іншими членами ОБСЄ».

Раніше 28 листопада в МЗС України заявили, що Дмитро Кулеба не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ через присутність на саміті Сергія Лаврова.

Речник зазначив, що країна-агресор Росія послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. За його словами, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань, вдаючись до шантажу та відкритих погроз.

Він також зауважив, що Росія незаконно затримала трьох українських представників ОБСЄ, які перебувають у в’язницях понад 500 днів.