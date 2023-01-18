Блінкен: США дадуть Україні те, що їй потрібне на полі бою

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні те, що їй потрібне для успіху на полі бою.

“У міру того, як ця агресія розвивалася, розвивалася і наша допомога Україні, щоб переконатися, що має все необхідне, щоб протистояти агресії”, – сказав Блінкен у Вашингтоні на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

“Якщо ви подивіться на траєкторію від “Стінгерів” до “Джавелін” та HIMARs, до бойових машин “Бредлі” та ракетних батарей “Петріот”, ви побачите, що ми постійно поставляємо те, що потрібно Україні, і ми робимо це таким чином, щоб переконатись, що це відповідає тому, що відбувається на полі бою”, – сказав Блінкен.

Він наголосив, що надання американської підтримки США почалося за кілька місяців до початку агресії, коли у Вашингтоні побачили, що над Україною “згущуються грозові хмари”.

Держсекретар США похвалив Велику Британію за готовність поставити танки Україні.

“Ми вітаємо зобов’язання прем’єр-міністра направити в Україну танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи – елементи, які продовжуватимуть посилювати та доповнювати те, що надали Сполучені Штати”, – сказав Блінкен.

“Ми повинні пам’ятати, що ніколи на нашій пам’яті Росія не була більш ізольованою, а Атлантичний альянс більш згуртованим. Якщо Путін розраховував, що світ втомиться від України і втратить волю чинити опір його амбіціям, то це було ще однією колосальною помилкою з його боку”, – заявив на прес-конференції міністр закордонних справ Великобританії.