Політика

Блінкен повідомив про плани Нуланд піти у відставку

5 Березня 2024 17:29
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блінкен
Вікторія Нуланд / Getty Images

Державний секретар США оголосив, що його заступниця Вікторія Нуланд незабаром піде у відставку.

Про це повідомили на офіційному сайті Держдепартаменту.

“Вікторія Нуланд дала мені знати, що планує найближчими тижнями залишити посаду заступника держсекретаря з політичних питань”, — зазначив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомив Блінкен, дипломати та студенти зовнішньої політики вивчатимуть лідерство Нуланд стосовно України.

“Її зусилля були незамінними для протистояння повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, створення глобальної коаліції для забезпечення його стратегічного провалу та допомоги Україні в наближенні дня, коли вона зможе міцно стояти на власних ногах — демократично, економічно та у військовому плані”, — наголосив посадовець.

Глава зовнішньополітичного відомства додав, що разом із президентом США Джо Байденом попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса тимчасово виконувати обов’язки Нуланд.

Насамкінець Блінкен подякував Нуланд за роботу в Державному департаменті.


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