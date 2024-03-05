Блінкен повідомив про плани Нуланд піти у відставку

Державний секретар США оголосив, що його заступниця Вікторія Нуланд незабаром піде у відставку.

Про це повідомили на офіційному сайті Держдепартаменту.

“Вікторія Нуланд дала мені знати, що планує найближчими тижнями залишити посаду заступника держсекретаря з політичних питань”, — зазначив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомив Блінкен, дипломати та студенти зовнішньої політики вивчатимуть лідерство Нуланд стосовно України.

“Її зусилля були незамінними для протистояння повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, створення глобальної коаліції для забезпечення його стратегічного провалу та допомоги Україні в наближенні дня, коли вона зможе міцно стояти на власних ногах — демократично, економічно та у військовому плані”, — наголосив посадовець.

Глава зовнішньополітичного відомства додав, що разом із президентом США Джо Байденом попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса тимчасово виконувати обов’язки Нуланд.

Насамкінець Блінкен подякував Нуланд за роботу в Державному департаменті.