Блінкен покинув зустріч ОБСЄ до прибуття туди Лаврова

Держсекретар США Ентоні Блінкен покинув Скоп’є, де відбувалась зустріч ОБСЄ, до прибуття на неї глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє Балканська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що Блінкен провів зустрічі з міністром закордонних справ Північної Македонії та головою ОБСЄ Буяром Османі, а також з прем’єр-міністром країни Дімітаром Ковачевським.

Блінкен відвідав вечерю на полях саміту ОБСЄ, після чого залишив Північну Македонію, куди Лавров прибув увечері в середу, 29 листопада.

Блінкен на сторінці у X заявив про «продуктивні розмови» з колегами з ОБСЄ.

«Незважаючи на обструкціонізм Росії, ми залишаємося повністю відданими ОБСЄ, її основоположним принципам і важливій зробленій роботі», — написав Блінкен.

Міністр закордонних справ Османі подякував Блінкену за «виняткову підтримку» під час головування в ОБСЄ.

Ну зустрічі з Ковачевським Блінкен заявив, що США високо цінують внесок Північної Македонії як союзника по НАТО, а також як фактор стабільності на Західних Балканах.

Він також зазначив, що його країна продовжуватиме підтримувати Північну Македонію у її шляху до членства в Європейському Союзі.

Раніше повідомлялося, що Блінкен візьме участь у засіданні ОБСЄ, але зустрічатися з Лавровим не планує.

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ в Північній Македонії має відбутися з 30 листопада до 1 грудня в місті Скоп’є.