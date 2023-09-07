Економіка

Блінкен оголосив про виділення США ще понад $1 млрд допомоги для України

7 Вересня 2023 07:18
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сша, допомога

США нададуть Україні додаткову допомогу на $1 млрд. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Блінкен анонсував новий пакет військової допомоги від Штатів вартістю понад $1 млрд. Понад $650 млн із цієї суми – допомога у безпековій сфері.

Він зазначив, що виділені Штатами кошти “істотно посилять” протиповітряну оборону України та “різні сфери”.

За його словами, $300 млн підуть на те, щоб “посилити закон та право на звільнених територіях”, на бюджетну допомогу та інше.

“І ми надаємо критичну допомогу у розмінуванні”, – додав Блінкен.


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Блінкен оголосив про виділення США ще понад $1 млрд допомоги для України
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