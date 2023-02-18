Політика

Блінкен назвав втрати Росії у війні з Україною

18 Лютого 2023 20:59
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блінкен

Сполучені Штати Америки вважають, що Росія тримає курс на жахливу поразку через політику Путіна стосовно війни в Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент “Європейської правди“.

Під час панельної дискусії у Мюнхені Блінкен заявив, що Росія дотримується підходів під час війни проти України, які дедалі більше заганяють Кремль у кризу

“Курс, який обрав Путін, це курс на стратегічну поразку для нього у найбільш вражаючих обрисах”, – запевнив очільник Держдепу.

Ентоні Блінкен підкреслив, що Росія втратила Україну назавжди.

“Українці будуть ненавидіти Росію на те майбутнє так далеко, як можна передбачити. І це легко зрозуміти”, – заявив він, нагадавши, що це разюча відмінність з періодом до 2013 року, коли ставлення до РФ громадян України було загалом позитивним.

Також Росія зазнала дипломатичної поразки по всій земній кулі. “Зв’язки Росії з усім світом обірвалися”, – пояснив Блінкен.

“Є також питання про те, що Путін зробив зі своєю країною. За публічними оцінками, Росія втратила близько 200 тис військових в Україні. Менше ніж за рік, лише подумайте про це!”, – наголосив він.

Чиновник додав, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, бо не хочуть воювати. Минулого року тисячі компаній заморозили свій бізнес у Росії, оскільки побоювалися шкоди репутації.


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