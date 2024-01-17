Блінкен має сумніви, що є можливість швидкого перемир’я між РФ та Україною

Припинення вогню між РФ та Україною найближчим часом навряд чи можливе. Російський диктатор Володимир Путін продовжує відправляти на війну своїх людей.

Про це у Давосі заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє The Guardian.

На запитання, чи ми близькі до припинення вогню в Україні, Блінкен відповів: «Я так не вважаю».

Він додав, що Путін готовий продовжувати втягувати своїх молодих людей у м’ясорубку, що є глибокою трагедією.

Однак Блінкен бачить майбутнє, в якому Україна твердо стоятиме на ногах.