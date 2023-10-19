“Блекаути матимуть тимчасовий характер” – Галущенко

Допомога від міжнародних партнерів для енергетичних компаній постійно надходить як у вигляді обладнання, так і у вигляді фінансування, яке Україні передають у фонд підтримки енергетики.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Допомога (від партнерів — ред.) йде постійно. Це нон-стоп процес. Сьогодні ми обговорили, як пришвидшити певні процеси, який наголос треба зробити, на що звернути увагу. Детальна дискусія. Я дуже радий, що всі посли країн G7+ були присутні. Ми обговорювали дуже сенситивні речі. Ключове, що вона (допомога — ред.) продовжується. Це як постачання устаткування на наш хаб, це так само донати, які держави передають у фонд підтримки енергетики України. Було озвучено, що на сьогодні є сума, яка перерахована, частина оголошена як зобов’язання — це сумарно 270 млн євро”, — сказав Галущенко.

За його словами, ці кошти підуть на закупівлю необхідного устаткування для енергетичних компаній.

“Аналогів такого фонду у світі немає. Ми збираємо потреби наших компаній, передаємо у фонд, він закуповує устаткування, передає нам на хаб, далі ми передаємо енергетичним компаніям. Це все, що потрібно і для генерації, і для передачі. Ми не обмежуємося одним типом генерації. Це для всіх компаній, як державних, так і приватних. Забезпечуємо компанії всім необхідним, щоб швидко відновитися”, — пояснив міністр енергетики.

На думку Галущенка масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру з боку РФ можуть розпочатися із настанням холодів. Водночас урядовець зазначає, що “енергетики і так під постійними обстрілами”.

“Якщо це не дрони, коли ми, наприклад, говоримо про прифронтові зони, це щоденно відбувається. Вони свідомо б’ють по бригадах енергетиків, які намагаються відновити мережі в Херсонській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Це відбувається постійно”, — сказав Галущенко.

Він додав, що енергосистема готова до проходження зими.

“Система готова. Єдине, що може вплинути драматично, це справді обстріли. Спрогнозувати масштаб, вплив та руйнування дуже складно. Крім підготовки енергосистеми, запроваджені ще системи захисту, які ми вперше реалізуємо. Будемо дивитися, які будуть масштаби ударів та їхній вплив на систему”, — сказав міністр.

Галущенко вчергове нагадав, що в якості активного захисту енергооб’єктів України виступає протиповітряна оборона.

“Пасивний захист — це ті системи, про які ми говорити не будемо. Активний захист — це ППО, на сьогодні вона набагато сильніша, ніж та, з якою ми проходили минулу зиму.

Реалізуються дуже масштабні речі у межах Міноборони. Якщо буде якийсь драматичний вплив, то, можливо, будуть блекаути. Але ключове — вони будуть мати тимчасовий характер”, — сказав Герман Галущенко.