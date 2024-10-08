Благодійна організація за 8000 доларів організовувала ухилянтам виїзд за кордон 

Правоохоронні органи викрили в Сумах благодійну організацію, яка продавала посвідчення волонтера та допомагала ухилянтам у перетині кордону.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

За даними слідства, благодійну організацію заснувало подружжя. Чоловік і жінка незаконно продавали волонтерські посвідчення та надавали можливість безперешкодного виїзду за кордон.

Посвідчення волонтера, яке надавало відстрочку від мобілізації на пів року, підозрювані оцінювали від 450 до 600 євро. Крім того, вони організували схему, яка дозволяла “клієнтам” перетинати державний кордон, вносячи недостовірні дані до офіційних документів. Вартість такого сприяння становила 8 тисяч доларів.

“До своєї протиправної діяльності фігуранти також залучили волонтера, з яким підтримували довірливі відносини. Він ставав посередником між “клієнтами” та організаторами незаконної схеми”.

Правоохоронці затримали засновницю фонду під час передачі їй грошових коштів у обмін на документи із оновленими даними у системі “Резерв+”. У всіх фігурантів правоохоронці провели обшуки та вилучили докази їх причетності до злочинної діяльності.