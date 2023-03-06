Кримінал

Біженку з Харкова 10 місяців утримували в психіатричній лікарні, змушуючи отримати російське громадянство

6 Березня 2023 15:22
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росія, біженці

Російський правозахисник Олексій Прянішніков розповів телеграм-каналу «Можемо пояснити» про біженку з Харкова, яку у травні 2022 року вивезли автобусом у пункт тимчасового розміщення у Білгороді. Після цього жінку, за його словами, за відмову повідомляти відомості про себе помістили до Білгородської психіатричної лікарні, пише Медіазона.

«Зрозуміло, відмова повідомляти про себе відомості не є підставою для поміщення в психіатричну лікарню. Але, на жаль, це вже не перший такий випадок у моїй практиці», — каже Прянишников.

За його словами, жінка не мала з собою документів і «чиновники неодноразово шантажували Ірину», змушуючи її отримати російське громадянство в обмін на виписку з лікарні.

У психіатричній лікарні Білгорода жінка перебувала до 10 серпня 2022 року, потім її перемістили в психіатричну лікарню Енгельса в Саратовській області, продовжує правозахисник. Там, за його словами, жінці прописали галоперидол. «Це нейролептик, який застосовують у лікуванні шизофренії ще з радянських часів, — каже Прянишников. — У всьому цивілізованому світі вважається досить шкідливим препаратом, який має багато побічних ефектів».

Українка повернулася до Харкова у лютому 2023 року після того, як її сину вдалося встановити, що вона перебуває у лікарні Енгельса. Після цього він отримав на неї так званий «білий паспорт» – посвідчення особи громадянина України для повернення до країни.

21 лютого Прянишников разом із саратовським адвокатом зустрілися з Іриною у психіатричній лікарні. «Лікарі виявилися не дуже раді неоголошеному візиту, навіщось консультувалися з міграційним підрозділом МВС, але до обіду здалися і відпустили Ірину, знявши вимоги про вступ Ірини в громадянство РФ».


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Біженку з Харкова 10 місяців утримували в психіатричній лікарні, змушуючи отримати російське громадянство
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