Біткойн продовжує бити рекорди

11 листопада біткойн оновив свій історичний максимум, досягнувши рекордної вартості.

За даними біржі CoinDesk, станом на 14:15 ціна біткойна становила 82,358 долара, що є більше ніж удвічі вищим за мінімум цього року, коли вартість криптовалюти опустилася до 38,505 долара.

Зростання біткоїна також підтримало збільшення вартості іншої популярної криптовалюти — Etherium, яка сягнула 3,181 долара за одиницю.

Агентство Reuters зазначає, що такі досягнення на ринку криптовалют зумовлені оптимізмом щодо розвитку крипто-ринку в разі сприятливого регуляторного середовища після виборів у США.