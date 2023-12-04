Економіка

Біткойн подолав позначку у 40 тисяч доларів

4 Грудня 2023 10:52
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криптовалюта

Найпопулярніша криптовалюта у світі біткоїн вперше з травня 2022 року подолала позначку у 40 тисяч доларів.

Про це повідомляє CNBC.

Згідно з даними Coin Metrics, криптовалюта в понеділок в Азії зросла більш ніж на 4% до 19-місячного максимуму та торгувалася на рівні 41 520 доларів США.

Це перший випадок з травня 2022 року, коли біткоїн сягнув рівня у 40 тисяч доларів. Поточна вартість біткоїна зросла більш ніж на 145% з початку року.

“Тепер, коли 40 тисяч доларів було досягнуто вперше майже за 19 місяців, 48 тисяч доларів і 52 тисячі доларів, здається, стануть наступними значущими рубежами”, — сказав співзасновник компанії цифрових активів Nexo Антоні Тренчев.

Криптовалюта дорожчає на тлі зниження відсоткових ставок у США, а також на тлі очікувань швидкого схвалення біткоїнів-фондів, що торгуються на фондовому ринку.


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