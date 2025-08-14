Bitcoin сягнув $124 000: чи є потенціал для подальшого стрибка?

14 серпня 2025 року курс Bitcoin досяг нового історичного максимуму — понад $124 000. За даними CoinDesk, в ході торгів ціна сягнула $124 496. Ринкова капіталізація криптовалюти перевищила $2,46 трлн, що дозволило їй випередити за вартістю Alphabet (Google) та стати п’ятим за величиною активом у світі.

Зростання підтримали очікування зниження облікової ставки Федеральної резервної системи США та оптимістичні настрої на світових фондових ринках. Свою роль відіграла і політика адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема дозвіл включати криптоактиви до пенсійних планів 401(k), розширення інвестицій в ETF на Bitcoin та створення Стратегічного резерву криптовалюти.

Аналітики також відзначають посилення попиту з боку інституційних інвесторів — великі компанії утримують понад 3,64 млн BTC, що становить близько 17% усієї пропозиції монети. Ослаблення долара США додатково підштовхнуло капітал у бік криптовалют.

Експерти прогнозують, що за сприятливих макроекономічних умов Bitcoin може протестувати рівні $135 000–$140 000 уже в найближчі тижні.