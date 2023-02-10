Білий дім закликав Китай зробити вибір в питанні України

Нещодавно російські ЗМІ повідомили з посиланням на МЗС Росії, що президент Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, відвідає Москву під час роковин російського вторгнення в Україну. Коментуючи можливий візит китайського лідера в інтерв’ю Голосу Америки координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що незважаючи на мотиви Кремля, Росія знаходиться у ще більшій світовій ізоляції, ніж це було після першого вторгнення в Україну у 2014 році.

За його словами, Путін відчайдушно потребує допомоги, тому що експортні обмеження, а також санкції завдали великої шкоди оборонному комплексу та промисловому прогресу Росії. Кірбі зазначив, що країна має проблеми з постачанням мікроелектроніки для крилатих ракет, розраховує на Іран у постачанні дронів та звертається до Північної Кореї за боєприпасами, покладаючись на приватних військових підрядників.

“У Путіна зараз небагато друзів у світі. Ніхто не підтримує його у цій жорстокій неспровокованій війни, тому він так довго увивається за президентом Сі Цзіньпіном”, — розповів представник Білого дому.

Кірбі зауважив, що Китаю пора зробити вибір, так як це зробила більша частина світу. Він нагадав, що 143 країни проголосували в Раді Безпеки ООН, засудивши анексію Росією території України і близько 50 країн беруть участь у засіданнях Контактної групи з питань оборони України.

“Припиніть купувати російську нафту за завищеними цінами, публічно засудіть те, що Путін робить з українським народом, і приєднайтеся до решти світу у бажанні не тільки притягнути пана Путіна до відповідальності, але й підтримати Україну”, – сказав Кірбі.

Кірбі запевнив, що США продовжують підтримувати Україну, зокрема в питаннях протиповітряної оборони.

“Протягом минулих кількох тижнів і місяців ми надавали пріоритет протиповітряній обороні, як малої, так і середньої чи великої дальності, і ми будемо продовжувати це робити”, – додав посадовець.

На запитання журналіста Голосу Америки, чи нададуть США Україні винищувачі, Кірбі відповів, що не хоче забігати наперед рішень, які ще не були ухвалені.

“Внески, які ми робимо, постійно розвиваються, відповідно до того, як розвивається війна, і державний секретар Блінкен про це говорив напередодні. І це буде продовжуватися. Ми контактуємо з українцям майже щодня”.