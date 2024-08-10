Білий дім: США з’ясовують, яка стратегія України у Курській області

Сполучені Штати продовжують спілкування з українською владою, щоб зрозуміти, які цілі має операція ЗСУ у Курській області Росії. Про це під час розмови з журналістами 9 серпня повідомив Джон Кірбі, радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки, передає Голос Америки.

“Я думаю, що залишу тут місце, аби дозволити Україні так чи інакше говорити про свої воєнні операції. Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія”, – відповів Кірбі на питання журналіста, чи США дозволяють Києву контрвогневі удари через кордон.

На прохання схарактеризувати ситуацію на полі бою в Курській області, він відповів: “Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами, і я б утримався від опису того, що там відбувається на полі бою, допоки ці розмови не завершаться, і поки ми не відчуємо, що маємо краще уявлення про те, що саме вони роблять”.

При цьому представник Білого дому додав, що Збройні сили України наразі не порушують обмежень, які раніше оголошували США про атаки вглибину РФ.

“Вони використовують її (американську зброю) в зоні, де ми раніше казали, що вони можуть використовувати зброю США для транскордонних ударів. Кінцева мета тут – допомогти Україні захистити себе, і ми просто подивимося, що про це скаже Україна”, – сказав Джон Кірбі.

Під час цієї зустрічі Кірбі оголосив новий пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів доларів, наголосивши на необхідності допомагати Україні в час, коли росіяни атакують мирне українське населення, як це сталось у Костянтинівці внаслідок атаки на супермаркет.

“Оголошення [про пакет допомоги] з’явилося після ще однієї російської атаки, внаслідок якої загинули українські мирні жителі, цього разу на супермаркет на сході України, у результаті якої загинуло 14 людей і було поранено понад 40 осіб, які лише купували продукти”, – зазначив Кірбі.

Він наголосив, що адміністрація Байдена-Гарріс “продовжуватиме підтримувати важливі потреби України в сфері безпеки та оборони у співпраці із понад 50 союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні перемогти”.