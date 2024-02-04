Білий дім проти допомоги Ізраїлю без бюджету для України

Адміністрація президента США виступає проти законопроекту Палати представників про допомогу Ізраїлю без додаткового бюджету для України. Про це заявила представник Білого дому Карін Жан-П’єр.

У суботу спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що наступного тижня відбудеться голосування щодо законопроекту про допомогу Ізраїлю на суму понад 17,5 млрд доларів.

“Необхідність підтримки нашого найближчого союзника і наших власних сил у регіоні як ніколи актуальна”, – цитує Голос Америки лист Джонсона колегам.

За словами Жан-П’єр, Вашингтон рішуче виступає проти цього “виверту, який нічого не робить для охорони кордону, нічого не робить для допомоги жителям України” в самообороні та “позбавляє гуманітарної допомоги цивільне палестинське населення”.

Контрольований демократами Сенат із рекомендацією Джонсона не погодився. Очікується, що Сенат представить свій законодавчий пакет, до якого ввійде військова допомога не тільки Ізраїлю, а й Україні, а також пропозиції щодо зміцнення безпеки на кордоні США з Мексикою. Сенат також планує включити до свого законопроєкту допомогу Тайваню.