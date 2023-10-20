Політика

Білий дім планує виділити Україні 61,4 млн доларів 

20 Жовтня 2023 18:44
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сша, допомога, україна

Білий дім оприлюднив запит до Конгресу США із фінансуванням пакета допомоги на загальну суму $106 млрд, який передбачає більшу частину для підтримки України, а також для реагування на ситуацію в Ізраїлі та інші актуальні потреби.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

«Сьогодні президент запросив Конгрес надати додаткове фінансування, яке сприятиме зміцненню нашої національної безпеки та підтримає наших союзників і партнерів»,- зазначається в документі.

У розділі щодо підтримки України зазначається, що вона спрямовуватиметься на поставки додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захист мирних міст від ракетних ударів Росії. Крім того, фінансування передбачає продовження військової, розвідувальної та іншої підтримки у сфері оборони. У тому числі йдеться про значні інвестиції в оборонно-промислову базу, транспортування персоналу й обладнання США, посилення присутності військ США в Європі у відповідь на війну РФ проти України.

Пакет також передбачає виділення «важливої допомоги у сфері економіки й цивільної безпеки». Це включає пряму бюджетну підтримку, сприяння інвестиціям у критичну важливу інфраструктуру; підтримку правоохоронних органів; допомогу в розмінуванні території.

Паралельно кошти передбачаються на підтримку українців, які були вимушені лишити свої домівки через напад РФ, надання безпеки й притулку в Сполучених Штатах за програмою U4U. Окремо планується забезпечення реагування на ядерну та радіологічну кризу, а також нарощування потенціалу партнерів у разі надзвичайних ситуацій.

Загалом, як повідомляє WP, пакет містить понад 106 млрд доларів на різні потреби. Серед них: на військову й економічну допомогу Україні – 61,4 млрд дол.; на військову допомогу Ізраїлю – 14,3 млрд дол.; на імміграційні виклики – 14 млрд дол.; на гуманітарну допомогу – 9,15 млрд дол.; на протидію Китаю в країнах, що розвиваються – 4 млрд дол.; на забезпечення промислової бази з виробництва підводних човнів – 3,4 млрд дол.

При цьому не виключається, що невдовзі адміністрація Байдена надішле в Конгрес США ще один запит на фінансування пріоритетних внутрішніх викликів.


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