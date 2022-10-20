Політика

Білий дім підтверджує інформацію про іранських інструкторів з дронів у Криму

20 Жовтня 2022 21:48
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Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що американська розвідка дійсно має інформацію про те, що в анексованому Росією Криму перебувають іранські фахівці, які навчають російських військових керувати бойовими безпілотниками, а також інженерний персонал з Ірану для обслуговування цих дронів.

Напередодні ввечері про це написала газета New York Times із посиланням на анонімні джерела у розвідці. Офіційно Тегеран заперечує постачання безпілотників Росії, хоча неофіційно іранські джерела цього тижня підтверджували це. Росія перейменовує барражуючі боєприпаси (вони ж “дрони-камікадзе”) “Шахед-136” на “Герань-2” і перефарбовує їх, повідомляла українська розвідка.

Кірбі підтвердив, що США мають інформацію про присутність іранців у Криму. Скільки їх там він сказав не зміг. За його словами, безпосередньо в бойових умовах “шахедами” керують все ж таки росіяни.

“Тегеран тепер безпосередньо бере участь, на місці та шляхом поставок озброєнь, які б’ють по мирному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні. Сполучені Штати задіятимуть усі засоби для розкриття та зриву поставок Іраном цих боєприпасів проти українського народу. Ми енергійно застосовуватиме всі американські санкції, спрямовані проти як російської, так і іранської торгівлі зброєю”, – заявив Кірбі.

Дрони “Шахед-136” недорогі, що дозволяє використовувати їх “роями” , і мають великий радіус дії. Останніми днями вони особливо часто використовувалися Росією для атак проти української енергетичної інфраструктури.


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