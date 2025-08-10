Білий дім не виключає, що Зеленський буде в Алясці під час зустрічі Трампа і Путіна

У суботу розгорнувся дипломатичний марафон після того, як Дональд Трамп оголосив про намір зустрітися з Володимиром Путіним наступного тижня на Алясці. Європейські лідери кинулися з’ясувати деталі майбутніх переговорів і переконатися, що Україна не буде виключена з обговорення власного майбутнього, передає CNN.

Поки у Вашингтоні готувалися до двостороннього саміту, у британській сільській місцевості віцепрезидент США Джей Ді Венс провів поспіхом організовану зустріч з європейськими та українськими представниками. Лідери кількох країн ЄС заявили, що підтримують дипломатичні зусилля Трампа, але наполягають: будь-які мирні переговори мають розпочатися з припинення вогню та за безпосередньої участі Києва.

Володимир Зеленський поки що не значиться серед учасників аляскінського саміту, запланованого на п’ятницю, але Білий дім не виключає його залучення пізніше. Один із чиновників наголосив, що будь-яка участь українського президента відбудеться, швидше за все, після зустрічі Трампа з Путіним.

Саміт готується в прискореному режимі, і багато деталей досі невизначені — навіть точне місце проведення. Офіційно у Вашингтоні підтвердили, що Трамп «залишається відкритим до тристороннього формату», але наразі готують двосторонню зустріч на прохання Путіна.

З моменту п’ятничного оголошення про переговори розпочалася закулісна гонитва за єдністю серед союзників. Особливу стурбованість викликала відсутність згадки про роль Києва в процесі.

Європейські лідери після зустрічі у Ламмі-Хаус, резиденції британського міністра закордонних справ, ухвалили спільну заяву: вони «вітають зусилля президента Трампа щодо припинення вбивств в Україні, завершення війни РФ та досягнення справедливого і тривалого миру». Зеленський наступного дня заявив, що «повністю підтримує» цей документ.

У заяві, однак, чітко прописано позицію, яка суперечить відомим пропозиціям Москви:

переговори можливі лише за умови припинення бойових дій;

жодні кордони не можуть змінюватися силою;

нинішня лінія фронту має бути відправною точкою для діалогу;

Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки для захисту свого суверенітету.

Цей пакет вимог виглядає як спроба Європи вплинути на стрімко розвиваючуся дипломатичну ініціативу, що почалася після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви. За даними західних чиновників, Путін пропонував Україні відмовитися від усієї території Донбасу в обмін на припинення вогню. Питання щодо Херсонської та Запорізької областей лишається невизначеним, як і майбутні безпекові гарантії від США.

Щоб розвіяти сумніви, Венс зібрав у суботу багатогодинну зустріч за участю британського міністра закордонних справ Девіда Леммі, європейських та українських представників. Віткофф приєднався онлайн. Американські чиновники назвали розмову «значним прогресом», хоча й визнали, що узгодженої позиції перед ключовим самітом поки немає.

«Наші аргументи почули. Небезпеки враховуються», — підсумував Зеленський у зверненні після переговорів.